Un fàrmac experimental podrà curar el càncer si supera els test en humans.

Un fàrmac experimental que bloqueja la proteïna MYC, clau per a la progressió del càncer, ha tractat amb èxit, i sense efectes secundaris, tumors de pulmó en animals de laboratori. Després d'aquest avanç el nou fàrmac es podrà començar a assajar en persones.

Els primers assajos clínics estan prevists l'any pròxim a l'hospital Vall d’Hebron, on s'ha desenvolupat el fàrmac, i estan orientats a pacients amb càncers de mama i de pulmó. Però les autores de la recerca tenen la hipòtesi que el fàrmac, anomenat Omomyc, pot ser útil en el futur contra pràcticament qualsevol tipus de càncer.

La doctora Laura Soucek, investigadora principal del VHIO, ens explica que el fàrmac funciona bloquejant una proteïna anomenada MYC. Aquesta proteïna és la responsable d'aconseguir que la cèl·lula cancerosa es divideixi i de la seva resistència a diferents tractaments, amb el que, amb el seu bloqueig la cèl·lula no només no es reprodueix si no que mor.

Aquest descobriment ha arribat, ens explica la doctora, malgrat la falta de confiança en la recerca que li transmetien a l'equip alguns experts, atès que la proteïna MYC es considerava gairebé impossible d'atacar per trobar-se molt amagada en el mateix centre de la cèl·lula.

Els assajos clínics començaran en menys d'un any en pacients de càncer de pulmó i mama, per ser aquests dels més abundants actualment.

De funcionar al 100% estem, possiblement, davant un dels més grans descobriments científics de la història i, possiblement, abans les futures premis nobel de medicina.

L'esperança de curació per als malalts de càncer fa avui un pas de gegant.