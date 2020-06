"Fantasy Island" un multigènere que acaba en caos

Víctor Esquirol és crític de cinema de OtrosCinesEuropa i cada divendres ens proposa tres pel.lícules per gaudir. Aquestes son les tres d'aquesta setmana.

-Fantasy Island

La pel·lícula és un remake de la sèrie homònima de terror emesa en televisió durant els anys 70. Mr. Roarke (Michael Peña) és un misteriós home, propietari d'un illa molt especial que concedeix desitjos als seus convidats.

Per la suma de 50.000 dòlars, ofereix als seus visitants la possibilitat de viure una *fantasia relacionada amb les seves vides, alguna cosa que van anhelar en el seu passat o que desitgen aconseguir en el futur.

No obstant això, desitjar el que no es té a vegades porta terribles conseqüències. Els convidats no trigaran a esbrinar que aquestes fantasies que anhelen no són tan bones com esperaven i que aquella illa del Pacífic es convertirà en el seu pitjor malson.

Una producció de Blumhouse i Sony Pictures, dirigida per Jeff Wadlow, conegut per la seva última pel·lícula de terror Veritat o Repte.

-The epic of Everest

El filmació original de la pel·lícula oficial de la Mallory llegendària i expedició d'Everest de l'Irvine de 1924. Una Restauració nova des del BFI Arxiu Nacional.

La 1924 expedició d'Everest va culminar en les morts de dos dels escaladors més famosos de la seva generació, George Mallory i Andrew Irvine, i va guspirejar un debat actual damunt tant si o no de fet van assolir la cimera.

La restauració recolzada per l'Eric Anker-Petersen Caritat.

-La casa lobo

Els artistes plàstics i cineastes Joaquín Cociña i Cristóbal León juguen a inventar el mite d'una pel·lícula d'animació realitzada en un assentament alemany fundat a Xile (inspirat en la cèlebre i sinistra Colònia Dignitat, creada per nazis i que es va fer famosa com a centre de tortura en l'època de Pinochet) amb un propòsit pedagògic: mostrar-li al món les virtuts d'una petita comunitat que ha viscut aïllada de l'entorn.

Aquesta pel·lícula oposada mostra la història de María, una nena alemanya que s'escapa de la Colònia i es veu atrapada en una misteriosa casona, en la qual una estranya presència altera les formes i trastoca la realitat, portant a la petita a experimentar un fosc univers ple de referents gòtics i horror psicològic.

Amb el seu acurat treball de stop-motion i el precís disseny sonor que acompanya i enriqueix l'animació, La casa llop estableix un diàleg entre el cinema i les arts plàstiques, que s'omple de ressonàncies polítiques.

Aquesta bizarra pel·lícula el procés de realització de la qual ha estat exhibit en diversos museus del món, qüestiona amb humor negre els usos propagandístics del cinema, al mateix temps que redescobreix el costat més fosc dels contes de fades.