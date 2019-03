Families i persones, en risc elevat de vulnerabilitat, sense subministrament d'aigua a L'Hospitalet.

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de l'Hospitalet (FAVH), conjuntament amb 24 entitats del territori, s'han concentrat avui davant la Plaça de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per demanar al govern de la ciutat solucions per a les famílies que encara a dia d'avui es troben sense subministrament d'aigua al municipi. Precisament la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua, moment en el que recordem que l'aigua és un dret bàsic i universal, reconegut per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que ha de ser garantit pels ens públics, com en aquest cas l'Ajuntament de l'Hospitalet. En aquest sentit, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va autoritzar mitjançant el Decret 2018/184 a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, a subministrar aigua, amb caràcter provisional i excepcional, a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial. Aquest Decret ha estat notificat als 36 municipis metropolitans, inclós l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Al llarg dels últims mesos, les entitats del territori que acompanyan a persones en situació de vulnerabilitat, han identificat nombrosos casos de

persones i unitats familiars en situació d’extrema fragilitat sense subministrament d’aigua. En posar-se en coneixement de l'Ajuntament aquests

casos la resposta per part del mateix ha estat desigual i en la majoria dels casos poc eficaç. Encara ara, després de mesos, algunes d'aquestes

persones continuen sense accés a l'aigua. Maria Campuzano, portaveu de l'APE, explica "Des de les entitats tenim la sensació que no hi ha un protocol clar per aplicar el que estableix el Decret aprovat per l'AMB i aquest fet està jugant en contra de les famílies de l'Hospitalet que continuen avui sense subministrament d'aigua a les seves llars".