Familiars d'ancians en residències volen que la Generalitat revoqui l'atenció mèdica privada als centres

L'atenció mèdica en les residències dependents de la Generalitat que està en mans privades no és gens clara. Els familiars de moltes persones de la tercera edat que viuen en aquestes residències porten criticant des de fa temps un sistema d'atenció que consideren inadequat i que no compleix amb els paràmetres mínims exigibles. Avui a la Linterna a Cope Catalunya i Andorra , Maria José Carcelen, portaveu de la Plataforma 5+1, ha denunciat que: “Les persones residents són extremadament vulnerables i necessitenatenció mèdica permanent. No obstant això, denuncien els familiars dels residents, en la majoria de les ocasions les atencions que reben es redueixen, en molts casos, a una simple consulta telefònica, de manera que el personal mèdic a penes tenen contacte amb la gent gran”.

L'ATENCIÓ MÈDICA PRIVADA ES PRECARIA A LES RESIDÈNCIES

Carcelén ha denunciat que: “ Des que es va fer la concessió, la qualitat de l'atenció mèdica a les residències ha baixat molts punts”. La portaveu dels familiars: “ Ha denunciat els grans defectes que es donen en aquest tipus servei privatitzat. La Generalitat va optar per la privatització de l'atenció mèdica en els centres de la seva propietat i per la gestió privada d'alguns centres, i algunes de les concessions van anar a parar al Grup Mutuam”.

CONSULTES MÈDIQUES PER TELÈFON

Tambè des de la Plataforma 5+1, que representa als familiars d'avis ingresats a residències denuncien: “ L'opacitat amb la qual es van fer els processos d'aquestes concessions, i les següents renovacions, i han exigit a la conselleria de Salut que faci públics els termes del contracte amb les empreses concessionàries”. Maria José Carcelén ha comentat que: “"Les persones no tenen metge assignat, el seu historial mèdic de la sanitat pública queda esqueixat del què tenen a la residència, gairebé totes les consultes mèdiques es fan per telèfon, de manera que el contacte metge-pacient gairebé ni existeix. I això que parlem de persones que requereixen d'una atenció mèdica constant ".