Falten monitors escolars

El Departament d'Educació ha reconegut tenir problemes per organitzar les activitats de tarda del setembre. Recordem que amb l'avançament del calendari escolar es va decidir fer només classe al matí i activitats de lleure a les tardes per facilitar la conciliació familiar. Però el Departament no troba monitors i una de les alternatives podria ser fins i tot que només es fes jornada intensiva la primera setmana de curs. Avui parlem amb el Pep Montes que és el gerent de l'Associació Catalana d'empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que han impulsat una borsa de treball per cercar monitors disponibles, que ens explica que : “La postura del Departament només la poden explicar ell, jo no puc parlar en nom seu, però efectivament cal prendre una decisió sobre això, decidir si es que es pensa fer algun canvi, i si aquest canvi s'ha de fer, que sigui ràpid, perquè a més dies passen més incert és la possibilitat de prestar el servei. He de dir que no hi ha una manca de monitors. Cal parlar amb molta claredat: El que passa és que en el cas que per prestar el servei d'activitats de lleure tota la tarda fessin falta més monitors que els que habitualment presten el servei, en aquest cas costaria trobar monitors, no perquè en faltin, sinó perquè es tracta d'un servei de només una hora, i una hora per a una persona acaba sent una quantitat petita, i és complicat que a qualsevol persona li surti a compte fer-ho. La dificultat fonamental és aquesta, per aquests monitors que calguin de més. Per ser monitor de menjador escolar normativament no cal res, no hi ha cap normativa que estableixi un mínim de formació. Ara bé, la gran majoria, diria que més del 90%, són titulats de monitor de lleure, Hem obert una borsa de treball per monitors, fa pocs dies que està en marxa, creiem que així ajudem al conjunt d'empreses associades, sobretot filtrant monitors per la localitat, i ja tenim més d'un centenar de monitors que s'han ofert.