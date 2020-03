Falsos metges intenten accedir a domicilis amb l'excusa del coronavirus

Suplantació d'identitat.

Els Mossos d'esquadra van advertir a les seves xarxes social d'un cas de falsos metges que van intentar accedir a un domicili aprofitant l'alarma pel coronavirus.

�� Detectem el primer cas de falsos metges a l'Hospitalet de Llobregat. Pretenien entrar en un pis per fer una suposada visita de control pel #coronavirus. La víctima NO els hi va deixar entrar pic.twitter.com/phXqnIR7OZ