Falses notícies sobre el coronavirus

Falses noticies sobre el COVID-19:

Laura del Río, coordinadora de maldito bulo, pàgina que es dedica a desmentir algunes mentides que circulen per la xarxa, ens explica les diferents faules sobre el COVID-19, més conegut com coronavirus. Aquest virus originat a la ciutat de Wuhan, a la Xina, a fet que els diferents governs del món estiguin en alerta sanitària.

Algunes d'aquestes faules es fan famoses i això causa que es creguin coses errònies que no son certes. Una d'aquestes noticies, explica que el COVID-19 va ser creat en 2014 per un laboratori. La suposada patent presentada com una fase inicial del COVID-19, no correspon al virus causant del coronavirus.

Moltes d'aquestes faules son simples muntatges que fa la gent o bé per gastar una broma, o per desinformar a la gent i donar informació completament falsa sobre aquest virus que està afectant molts països. Algunes persones han arribat a dir que no es comprin productes provinents de la Xina o voltants per temor al fet que es propagui l'epidèmia, però la veritat es que això ha estat desmentit en múltiples vegades i no hi ha proves clares que la malaltia es propagui a través de menjar, objectes, etc…

Prové el COVID-19 d'un animal?

S'ha propagat també informació sobre el COVID-19, que indica que aquest virus a estat originat per un animal anomenat pangolin. En un primer moment van assenyalar a aquest animal ja que suposadament compartia el 99% de les seqüències genètiques del virus. No obstant això, després van aclarir que aquesta similitud era només com parteix del genoma i que en comparar-se el genoma complet van comprovar que era del 90,3% de l'ADN.