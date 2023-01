Un fals dentista va causar lesions a desenes de pacients accepta 6 anys de presó.

No és la primera vegada que hem de parlar d'una estafa dental.... de pacients que han anat a una clínica dentat, que han pagat milers d'euros i que han acabat estafats i víctimes d'una mala praxi, amb més problemes a la boca dels que tenien. Dons fa uns dies, l'Audiència de Barcelona va condemanar a un fals dentista a 6 anys de presó. No tenia titulació i va estafar a 80 pacients. Aquest és només un cas, per desgràcia n'hi ha molts més, i les víctimes coincideixen sempre en el mateix.... quan se n'adonen de l'engany és massa tard.





Es el que li ha passat justament a l'Ana Casas. Ella es una víctima de Idental, un cas que va arribar als jutjats fa 5 anys. Ella hi va a aquesta clínica amb el seu fill, perquè s'havia de fer algun empastament i posar-se implants. No va sospitar fins que quatre o cinc mesos després va començar a notar que li donaven llargues, que no l'atenïen bé. I mesos després les queixes van ser generals amb la resta de pacients d'aquesta clínica. Conseqüencies del que li ha passat a l'Ana, ja ho hem sentit, una infecció a la boca, i ningú que es faci responsable i un crèdit al banc que ha hagut de tornar... 4mil euros per un servei que no ha rebut.

Sovint moltes de les víctimes cauen en l'estafa atretes per una oferta que al final surt molt cara, com acabem de comprovar amb el testimoni de l'Ana. La pregunta és si som prudents a l'hora de triar una clínica dental?

Precisament hem sortit al carrer a pregunta això justament, si la gent és conscient de que hi ha aquestes estafes, i si busquen infomració abans de posar-se en mans de qualsevol dentista. La consclusió és que molts s'informen i busquen referències

H i ha també qui reconeix que alguna vegada ha assumit riscos que han sortit bé però que podien haver acabat malament:

La conclusió que treiem de totes les veus que hem pogut escoltar és que hi ha molt d'intrusisme en aquest secotr, hi ha dentistes sense titulació que fan una mala praxis i per això és molt imporant buscar informació i professoinals que ens donin garanties.