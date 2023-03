FACUA denuncia la pujada abusiva del preu dels aliments

L'organització de consumidors FACUA denuncia que un de cada 3 productes bàsics d'alimentació que es van beneficiar de la rebaixa de l'IVA, han pujat de preu des que va entrar en vigor la mesura. És a dir, que són més cars ara que al desembre, malgrat el suposat estalvi en l'IVA. On hi ha hagut més pujades de preu és en fruites i verdures, però també s'han detectat encariments en l'oli, la llet i els llegums. FACUA ha analitzat els preus de més d'un miler de productes en vuit supermercats, i l'entitat assegura que s'han detectat irregularitats en totes les cadenes. Rubén Sánchez és secretari general de FACUA, qui ens explica “Parece que el hecho que el gobierno no cumpla su propio compromiso de realizar seguimientos de precios, está derivando que las grandes superficies de distribución, que saben que no se están realizando controles, han decidido subir precios en un tercio de los productos que deberían tener sus precios congelados. Están subiendo los precios, y eso está prohibido. En enero eran muy pocos precios los que se habían subido, en febrero ya eran un número más significativo, y en marzo han aumentado ya a algo más del 30% de los productos que, pese a estar prohibido que suban de precio, lo han hecho. La Ley dice que la bajada del IVA se ha de repercutir íntegrament al consumidor, y que esta bajada se ha de mantener como mínimo durante 4 meses, pero esto, que lo dice la ley, no se está cumpliendo. Así que nosotros entendemos que estas grandes superficies están cometiendo una ilegalidad, ante la que el gobierno y la comisión nacional de mercados y competencia debería actuar. Sólo hay una fórmula por la que se puedan subir legalmente los precios, y es que se haya producido un incremento de costes, no que alguien quiera ganar ahora más dinero. Tendríamos que preguntarle al gobierno, y sobretodo al ministerio de Agricultura, porqué no hace nada.