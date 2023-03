Explosió d'al.lèrgies amb l'arribada de la primavera

Diuen els experts que ens arriba una explosió d'al.lèrgies fortes i complicades. L'arribada de la primavera no és una bona notícia pels al.lèrgics. Avui volem parlar del tema amb el doctor Joan Bartra, cap del servei d'al.lergologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i president de la Societat Catalana d'Al.lergologia. Ells ens explica que : “Dir que arriba la primavera vol dir que arriba una quantitat important de pòl.len, i això afecta a més d'un 10% de la població. Al.lergies hi ha moltes, aproximadament entre el 10 i el 25% de la població té algun tipus d'al.lergia, ja sigui respiratòria, o a aliments, o a medicaments... hi ha moltes més, però el porcentage més gran és aquest. I cada cop hi ha més gent afecta per al.lèrgies.Hi ha una predicció que diu que cap al 2050, prop del 50% de la població serà població que pateixi alguna al.lèrgia. No vol dir que siguin al.lèrgies greus, però si que poden afectar a la vida de les persones. El canvi climàtic és una de les peces el puzzle. No hi ha un sol perquè, hi ha moltes causes. El que respirem està canviant, i això també pot estar relacionat”. Li preguntem al doctor com sabem si som al.lèrgics o no: “No hi ha cap símtome o signe que sigui 100% segur. Si ens trobem amb episodis que es repeteixen amb el temps, que a més es repeteixen a una determinada estació de l'any... si això és dona, possiblement siguem al.lèrgics”. L'al.lèrgia és una alteració del sistema immune. És una malaltia immunològica, que afecta al reconeixement d'elements que estan al nostre entorn, elements que no haurien de ser un problema, però que el nostre sistema immunològic decideix que si ho siguin.