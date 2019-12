Experts en fake news proposen crear una comissió nacional per a evitar els rumors falsos per internet

Les fake news s'estenen més ràpidament que la veritat: un rumor fals per ciutadà. Aquest any, les fake news polítiques publicades als Estats Units van superar els 158 milions de visites a Facebook, cosa que equival a més d'un «rumor fals» per ciutadà amb dret de vot. Les xifres confirmen el que altres estudis ja havien evidenciat: les fake news s'estenen amb més rapidesa que la veritat, en concret, tenen un 70% més de probabilitats de ser reproduïdes. L'estudi sobre l'impacte de les fake news a l'Estat espanyol va revelar que el 60% de les persones enquestades pensava que sabia detectar les notícies falses, quan en realitat només el 14% les sabia diferenciar. Una possible solució davant d'aquesta situació que pot tenir conseqüències greus, seria crear «una comissió nacional d'accés a la informació, que regularia i protegiria el dret de la informació, evitant els monopolis dins dels canals de difusió». Es tractaria d'un organisme semblant a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, però en l'esfera d'internet. Amb aquesta comissió es podria impedir que plataformes com ara Facebook saturessin amb una mateixa propaganda una població determinada, amb intenció de fer que es voti un candidat o per influir en el fet que no es vagi a votar i d'aquesta manera guanyi un altre. El nombre de notícies falses o descontextualitzades no deixa de créixer. Les desinformacions són protagonistes indiscutibles de l'actualitat diària, especialment en època d'eleccions.

Parlem amb Pablo Lara, Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.