Europa viu l'epidèmia més greu de grip aviària: Catalunya extrema les precaucions

Europa està vivint la pitjor epidèmia de grip aviària de la història, segons el darrer informe del Centre Europeu per la Prevenció i Control de les Malalties i l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Però mentre que les autoritats europees alerten del creixement exponencial de la malaltia, a Catalunya el sector avícola no ha reportat casos.

L'actual brot de grip aviàriaocupa una extensió sense precedents, afecta animals de 37 països europeus (des de l'àrtic noruec fins a Portugal i l'est d'Ucraïna) i el nombre d'aus malaltes és molt alt: 2.467 avirams i 3.573 aus silvestres. Malgrat que el virus és molt mortífer per als animals, no és contagiós per a les persones, peròla situació ha posat en alerta tots els organismes alimentaris i avícoles europeus.

La situació a Catalunya





La directora de la Federació Avícola Catalana, Anna Toda, diu que, afortunadament, des del 2017 no hi ha granges afectades a Catalunya, però cal actuar per prevenir el contagi de la malaltia a l'aviram. Segons Toda, el missatge d'alarma que es desprèn de l'informe europeu és quetot i que la malaltia és estacionària, perquè augmenta amb els moviments migratoris dels ocells salvatges entre la tardor i la primavera, aquest estiu el nombre de casos s'ha disparat. "Tot el sector està preocupat perquè en qualsevol moment ens pot afectar" Anna Toda Directora de la Federació Avícola Catalana.

Anna Toda ha remarcat la diferència entre l'afectació a les aus silvestres i les de granja, on encara no s'han reportat casos, i la importància de prevenir el risc de contagi entre totes dues. La Federació Avícola Catalana recomana que s'extremin precaucions. Entre les recomanacions destaca augmentar les mesures de bioseguretat a les granges. Principalment,evitarque entrin ocells externs, reduir el contacte de l'aviram amb les fonts de transmissió ivigilar el comportament de les aus. "Cal estar a l'aguait si deixen de menjar o hi ha una mortalitat elevada".