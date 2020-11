Eurecat mentoritza dos robots per al seu ús en hospitals

La tecnologia s'aplica per moltes coses i per ajudar en tots els àmbits. En aquest cas en el sanitari s'han desenvolupat dos robots mòbils i el seu ús és repartir safates de menjar en els hospitals o materials al personal sanitari, per parlar del tema ho farem amb el Jesús González responsable de transferència de tecnologia de la unitat de robòtica d'Eurecat.

D'on surt la idea de crear i desenvolupar aquests robots per ajudar al sector sanitari?

Jesús González: Des de ja fa dècades la innovació en la robòtica permet oferir un valor afegit al sector sanitari. En aquest sentit aquest projecte s'emmarca dintre d'una subvenció que ha llençat un projecte que va començar el 2019 i on està participant Eurecat que pretén apropar les tecnologies robòtiques al sector salut. Malgrat aquesta situació pandèmica, el projecte ha obert una convocatòria que pretenia finançar els projectes de curta durada en robòtica i que aportessin un valor afegit als hospitals. En aquest sentit hem tingut la sort que una empresa catalana com es Pal Robòtics, ha obtingut aquest finançament per poder implementar aquestes solucions que comentàvem.

Aquests robots alliberen la feina del personal sanitari?

Jesús González: L'objectiu d'aquest projecte és que el personal sanitari pugui focalitzar tot el seu temps en tasques d'atenció al pacient.

Desenvolupats en només dos mesos, els robots TIAGo Delivery i TIAGo Conveyor s’han testejat a l’Hospital Municipal de Badalona i a l’Hospital Clínic com a part dels esforços per fer front a la Covid-19, a fi d’ajudar al personal sanitari a poder centrar-se en tasques essencials, millorar l'eficiència i reduir la necessitat d'interaccions socials en tasques rutinàries.

Un dels robots desenvolupats és TIAGo Conveyor, que està equipat amb un transportador per portar safates d’aliments a pacients en quarantena, amb la finalitat de minimitzar els contactes personals. En aquest cas, el robot utilitza un transportador accionat perquè la safata d'aliments es pugui transferir automàticament a una taula o als mobles de l'habitació.

L'altre robot adaptat, el TIAGo Delivery, està equipat amb una caixa forta i té com a objectiu transportar mercaderies sensibles que només haurien de ser accessibles peral personal autoritzat, com medicaments, subministraments mèdics i mostres de sang. D’aquesta manera, només el personal autoritzat amb els codis d’accés adequats té accés a la caixa forta per carregar-la o descarregar-la.

Com funcionen aquests robots?

Jesús González: Pal Robòtics ha col·laborat amb una empresa holandesa proveïdora de sensors. El que fan aquests sensors és detectar l'entorn en el qual es mou el robot, com obstacles o persones i d'aquesta manera es mou de manera autònoma. El personal sanitari també els pots configurar d'una manera molt senzilla.