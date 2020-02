Eurecat Desenvolupa un robot que cuida a la gent gran

El centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) participa en el desenvolupament tècnic i funcional d'un robot que, mitjançant intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, permet la teleassistència robotitzada a persones grans que viuen soles, per part de familiars i de personal d'atenció domiciliaria i mèdica. El robot, que està basat en la plataforma robòtica Giraff, mesura 160 centímetres i pesa uns 15Kg i té un disseny modular format per una pantalla de vídeo a la part superior i ajustable a l'alçada de l'usuari i un petit ordinador a la part inferior, així com unes rodes que li permeten desplaçar-se amb autonomia per la casa. "L'objectiu és acostar la tecnologia a l'atenció domiciliària per tal de millorar la qualitat de vida, la seguretat i la independència de l'usuari", explica el responsable d'innovació de la Unitat d'eHealth d'Eurecat, David Marí. El cuidador virtual utilitza sensors instal·lats a l'habitatge i processats per un ordinador connectat per analitzar l'estat i el comportament de l'usuari, detectar situacions de risc i emetre alertes, així com per enviar recordatoris i propostes per al compliment de la dieta i de la medicació. D'acord amb el director de la Unitat d'eHealth d'Eurecat, Felip Miralles, "el monitoratge i les capacitats de processament avançades proporcionades a objectes quotidians permeten a Giraff dirigir-se a l'usuari amb propostes personalitzades que incentiven la pràctica d'activitats cognitives, físiques i socials". El centre tecnològic Eurecat ha coordinat les especificacions tècniques del sistema i ha col·laborat en la creació de l'assistent virtual que dirigeix el robot i de la infraestructura d'emmagatzematge al núvol sobre la qual se sustenta el sistema. La innovació s'emmarca dins del projecte europeu MoveCare, que a banda de la plataforma robòtica Giraff, integra també una comunitat virtual que promou la socialització de la gent gran que viu sola amb altres usuaris, amb personal mèdic i sanitari i amb la família.

Parlem amb David Marí, responsable d'innovació de la unitat tecnològica d'ehealth d'eurecat.