Ets un addicte al treball ?

“Ningú canvia el món treballant 40 hores setmanals”. La frase és d'Elon Musk, una de les persones més riques del planeta, que fa poc va comprar la xarxa social “Twitter”, i ja avisava que treballar per a ell no era el paradís. Segons diu, quan estimes el que fas, no és treball. El que vol dir que ho pots fer sense descansar i totes les hores que faci falta. Però sovint aquesta filosofia acaba sent una trampa mortal per molta gent que necessita una validació externa, o que acaba fent de la seva feina el centre de la seva vida. Curiosament, les hores que s'han de treballar per classificar a algú com a “workaholic” (contracció en anglès de treball i alcohòlic), han anat creixent en les darreres dècades. A la primera definició, de l'any 1951, treballar més de 50 hores setmanals suposava un alt risc d'addició. En les revisions posteriors els investigadors han reconegut que és molt fàcil superar aquesta xifra en el mercat laboral actual, així que en noves descripcions no s'especifica un nombre concret d'hores, sinó que s'associa al “workaholic” amb una actitut determinada. Es parla d'un patró obsessiu d'alta inversió vital en la feina, amb llargues jornades de treballar més enllà de qualsevol expectativa. Molts experts parlen de com funciona el cervell d'aquests addictes al treball, que viuen recollint un èxit rera l'altre, i el seu cervell acaba sent un addicte a aquestes “recompenses”. El perill és que a la llarga això pot convertir-se en el “síndrome burnout”, que està associat a un cervell pràcticament sense energia”. Diversos estudis afirmen que prop d'un 8% de la força laboral global és addicta al treball, i altres dades assenyalen que entre els més joves són més comuns les conductes de risc que els apropen perillosament a l'addicció al treball.