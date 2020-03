Un estudi xifra en un 21% la reducció de transit a BCN si s'apliqués un peatge d'accés

Els peatges en algunes ciutats del món

Algunes ciutats del món, com Londres, Estocolm, Götemburg... han implementat ‘’peatges’’ a les seves ciutats amb la condició de reduir la contaminació produïda pels cotxes. En tots aquests casos, aquesta mesura forma part d'un altre conjunt de mesures més àmplies aplicades per l'estat del país en qüestió per evitar la contaminació produïda pels cotxes.

Diversos mitjans han realitzat un estudi sobre com estaven les ciutats abans d'implementar aquestes mesures, i com estan després. Aquestes ciutats no han implementat aquest sistema d'un dia per altre, si no que amb el temps han anat habilitant aquest tipus de zones.

Espanya està començant a habilitar zones en ciutats on certs tipus de vehicles no poden passar, depenent del motor que portin o l'any en què han estat fabricats.

Quins problemes ens podem trobar?

El principal problema és que es redueix la contaminació, però augmenta el trànsit degut a aquests punts distribuïts per la ciutat. A l'haver aquests peatges, els cotxes generen trànsit i això pot portar a certs problemes per a alguns treballs i situacions de la vida quotidiana.

Moltes d'aquestes ciutats han aplicat aquesta mesura en benefici del transport públic, de manera que part dels beneficis obtinguts en aquests peatges pararà al desenvolupament del transport públic.

Altres mesures adoptades per algunes ciutats com Barcelona és la d'habilitar zones de baixes emissions. L'objectiu d'això és reduir el trànsit en zones delimitades pel seu nivell de contaminació. Hi ha altres mesures que resolen el problema de la congestió, obrint més carreteres, autopistes… però augmentant la contaminació produïda.

Algunes d'aquestes mesures són de manera permanent, mentre que d'altres són simplement temporals.