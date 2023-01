Un estudi revela com adormir els nadons que ploren desconsoladament

Qui ha tingut fills sap que adormir un nadó és una tasca que sovint es presenta complicada i, per tant, poc agraïda en alguns moments. Al llarg dels primers mesos, els infants ploren i ploren a l'hora d'agafar el son i, paradoxalment, com més ganes de dormir tenen, més ploren i menys ho aconsegueixen. Aleshores s'entra en un bucle molt difícil i és molt difícil sortir-ne, i fa que aquesta tasca pugui ser un veritable malson, mai més ben dit.

Un recent estudi publicat a la revista científica Current Biology assegura que s'ha aconseguit un mètode eficaç perquè el nadó que opta per plorar pugui agafar el son amb certes garanties. Segons la investigació, feta per una desena de professionals, cal seguir un breu procés que fa que, en pocs minuts, l'infant pugui descansar i deixi de plorar desconsoladament.

Aproximadament, entre el 20% i el 30% dels nadons ploren excessivament i presenten dificultats per adormir-se sense cap raó aparent, cosa que provoca estrès parental i una certa desesperació entre els progenitors. Per això, aquest mètode basat en investigacions anteriors, que posen de manifest la importància del transport dels infants per afavorir la somnolència, pot ajudar que el nadó dormi més plàcidament.

Anteriorment, l'equip havia estudiat l'anomenada "resposta de transport" que es dona en mamífers que donen a llum criatures que no poden cuidar-se elles mateixes, com ratolins, gossos, micos i humans. Quan aquests animals agafen les seves cries i comencen a caminar, els petits es queden tranquils i dòcils, i el seu ritme cardíac disminueix.

El mètode

Agafarem del bressol el nadó que plora i el durem en braços uns cinc minuts, mentre caminem per l'habitació o la resta del pis en un ambient que afavoreixi el son. Seguidament, ens asseurem amb l'infant en braços sobre una cadira entre cinc i vuit minuts i, quan ja estigui dormint, amb molt de compte per no despertar-lo, el deixarem al seu llitet, alhora que fem moviments repetitius amb el bressol.

En alguns casos, a l'hora de deixar el nen, començarà a plorar, però immediatament després, la majoria, tornen a agafar agafen el son. Curiosament, l'estudi descriu que l'èxit del mètode és més gran en els nadons que durant el dia també ploren, mentre que no té tanta incidència entre els que no ploren.

'estudi es va fer amb 21 mares i nadons de zero a set anys, i els van sotmetre a quatre situacions diferents: carregats mentre es movien, sostinguts per les maneres assegudes, estirats en un llitet immòbil i estirats en un bressol movible. En tots aquests supòsits, el plor del nadó va disminuir i la seva freqüència cardíaca va baixar en mig minut quan es va transportar als infants. Hi va haver un efecte semblant quan es va bressolar el nadó. En canvi, no quan se'l va mantenir immòbil.

Descans i tranquil·litat per agafar el son

Per al doctor Javier Albares, cap de la Unitat de Medicina del Son del centre clínic Teknon, per garantir-nos l'èxit cal que els nadons arribin al moment i al lloc de dormir "descansats i tranquils, sense cap estimulació ni agitació". D'aquesta manera, cal promoure entre els infants unes rutines necessàries que els preparin per al seu moment de desconnexió, com fidelitzar les hores, el sopar, els moments de relaxació i els banys habituals que es fan durant els primers mesos i anys del nen o nena.

"Hem de dur les rutines prèvies de l'hora d'anar a dormir de manera constant i sense que l'infant pateixi gaires alteracions", explica el doctor Albares. "No és convenient que un dia el nadó sigui en un restaurant a la seva hora de dormir, que l'endemà sigui en un entorn festiu i que cada dia sigui una experiència diferent", afegeix. D'aquesta manera, s'eviten amb més èxit les situacions en què, sense cap motiu aparent, els petits ploren desconsoladament quan volen dormir.





