Un estudi entre donants de sang catalans evidencia la relació entre el grup sanguini i la Covid-19

La revista Blood Transfusion d’aquest novembre publicarà una recerca feta pel Banc de Sang i Teixits on s’evidencia la relació entre el grup sanguini i el risc de contreure la Covid-19.

En concret, s’han avaluat prop d’un miler de donants que han passat la Covid-19 i que no tenien altres malalties associades. S’han seleccionat d’entre el grup de persones que han donat plasma després de superar la malaltia. També s’han estudiat malalts als hospitals que han rebut sang en el seu tractament contra la Covid.

En el primer cas, es conclou que els donants de sang del grup 0 tenen un “risc significativament més baix d’infecció” que els que no són d’aquest grup. Aquest fet es pot explicar perquè les persones del grup 0 tenen més defenses -anticossos anti A i anti B- contra els antígens amb què s’expressa el virus SARS-CoV-2.

Eduardo Muñiz, investigador principal, explica que “a més del grup sanguini ABO, també tenim uns anticossos dirigits contra els grups ABO que són diferents del nostre grup. Així, les persones del grup A tenen anticossos contra la sang del tipus B; els del grup B tenen anticossos contra el grup A; els AB no tenen anticossos i els del grup 0 tenen anticossos contra l’A i el B." explica Muñiz i afegeix que "L’anomenada proteïna S del virus té una estructura similar a la dels grups sanguinis ABO i això fa que, quan el virus arriba a l’organisme d’una persona del grup sanguini 0, el seu cos reacciona utilitzant els anticossos que hi ha a la sang per atacar el virus, dificultant-ne la propagació al nostre organisme”

Estudi estadístic

A través d’un model estadístic sobre la transmissió viral s’ha fet evident aquesta relació entre el grup sanguini i el risc de contreure el virus. D’altra banda, també s’ha evidenciat que, perquè pugui funcionar el mecanisme de defensa contra la Covid-19, cal que tinguem un sistema immune fort i una producció adequada d’anticossos.

Aquests dos fets se solen donar en la població de donants de sang, atès que són persones d’una edat mitjana de 45 anys i considerats sans; sense malalties que els podrien excloure de la donació. Per tant, en aquest cas la relació entre grup sanguini i risc de contreure el virus s’ha pogut fer evident.

Entre els donants, un 42% són del grup A i un 47 del grup O. En canvi, entre els donants infectats, les persones del grup A pugen fins el 47% i les del grup O baixen al 41%.

En canvi, en el cas dels malalts que han estat hospitalitzats i han rebut transfusions no s’observa aquesta relació entre el grup sanguini i el risc de contreure la Covid-19. L’edat molt més avançada dels malats junt a un sistema immune afeblit fa que el risc sigui el mateix independentment del grup sanguini.

Malgrat això, el grup ABO també té influència en l’evolució clínica de la infecció així com en el risc de mortalitat. Segons l’estudi, les persones amb el grup sanguini 0 tenen menys risc de mortalitat relacionada amb el virus.

En l’estudi s’han considerat altres factors com la hipertensió, les malalties cardiovasculars, la diabetis o l’obesitat per tal de poder predir el risc de mortalitat entre els pacients hospitalitzats..

L’estudi l’ha elaborat el Banc de Sang i Teixits, en col·laboració amb el Departament d’Estadística de la Universitat de Barcelona i als 13 hospitals on el Banc de Sang té un espai fix de donació i transfusió.

Podeu accedir a l’estudi aquí.