Un estudi confirma que els anticossos es mantenen 17 mesos després d'haver patit la Covid

La investigació també ha confirmat que les persones que van patir la malaltia de manera greu generen més quantitat d’anticossos que les que van tenir afectacions moderades i lleus. Els resultats de l’estudi evidencien diferències significatives en la generació dels anticossos entre homes i dones en el dia 30 de la infecció i per a tots els anticossos mesurats. tant pel volum de participants com per la durada del seguiment que se’ls fa. 28 de novembre de 2022.- Un estudi en què han participat 769 professionals de l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS i de l’Hospital Germans Trias ha permès confirmar que els anticossos contra el SARS-CoV-2 es mantenen, com a mínim, 17 mesos després d’haver patit la malaltia. Es tracta de l’estudi SARS-CoV-2 dissenyat amb l’objectiu de conèixer la resposta immune en professionals sanitaris. A banda de confirmar que els anticossos perduren en el temps, també s’ha vist que la gravetat de la malaltia influeix en la resposta immunitària. Concretament, aquelles persones que van patir la malaltia de manera greu, és a dir, que van haver d’estar ingressades a l’hospital o a l’UCI, han generat més anticossos que aquelles que ho van passar amb afectacions moderades o lleus. Una altra de les conclusions posa de manifest diferències significatives entre sexes. Els homes generen una resposta més elevada poc després de la infecció, és a dir, generen més anticossos i més ràpidament que les dones. Però, amb el pas del temps, la quantitat d’anticossos s’iguala a la de les dones.

Dins d’aquest seguiment, s’han dut a terme anàlisis de sang de manera periòdica, per poder estudiar a fons la resposta immunitària davant el virus, així com qüestionaris per poder conèixer amb detall les afectacions que el virus va causar a les persones que s’havien infectat. La investigació s’ha centrat en els resultats que aporten els anticossos IgG(N), ja que aquests no s’alteren amb la vacunació contra la COVID-19. Així es pot diferenciar la resposta immune generada per la infecció d’aquella produïda per la vacuna. D’aquesta manera, les conclusions són vàlides tant per a persones vacunades com no vacunades i, per tant, són aplicables al gran gruix de població. Es tracta d’un dels estudis més grans que s’ha fet fins ara a Catalunya, tant pel nombre de participants com per la durada del seguiment que se’ls fa. A més, la investigació continua en marxa per seguir estudiant la resposta immunitària a més llarg termini. De moment, l’estudi continuarà, com a mínim, dos anys més, . Així, es disposarà d’informació sobre la resposta immune a més llarg termini. “el fet de conèixer la resposta immunitària davant la COVID-19 i la seva evolució pot ser de gran utilitat per ajudar a definir criteris de vacunació en el marc de polítiques de salut pública”.“La implicació i confiança dels professionals sanitaris en la recerca ens ha permès dur a terme un dels treballs més complets fins ara i, a més, tenir la capacitat de fer un seguiment a llarg termini. Comptar amb una cohort d’aquestes característiques és essencial per poder estudiar l’evolució de la COVID-19 i donar suport a la presa de decisió de mesures de salut publica”, segons la Dcotora Mateu.