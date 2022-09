Un estudi assenyala que dues de cada tres noies adolescents no fan l’activitat física recomanada. Es tracta d’una de les conclusions principals de la primera onada del projecte DESKcohort, en la qual han participat investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i del Campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El treball conclou que entorn del 63% de les menors no compleixen amb l'activitat física recomanada, mentre que en el cas dels nois aquest percentatge se situa en un 40%. El nivell socioeconòmic, el pes cultural i la promoció de l'esport en l'àmbit familiar són factors determinants en el sedentarisme, apunten els investigadors. El projecte DESKcohort fa un seguiment al llarg del temps dels adolescents de dotze a divuit anys escolaritzats en centres educatius de la Catalunya Central per analitzar el comportament o altres factors rellevants que poden afectar diferents aspectes socials de la vida, l'educació o la salut d'aquest col·lectiu.

Pel que fa als factors que poden influir en la pràctica d'activitat física en l'adolescència, destaquen aspectes com el nivell socioeconòmic o l'entorn de residència. Així mateix, també s'observa que els adolescents de famílies més desfavorides són els que incompleixen més les recomanacions. Això pot estar relacionat amb diferents barreres d'accés a l'activitat física, com ara la falta de recursos econòmics per fer activitats extraescolars, la dificultat per desplaçar-se fins als centres esportius o aspectes relacionats amb la participació en esports d'equip, com ara el fet de sentir-se rebutjat pel grup.

De la mateixa manera, cal tenir en compte que en les famílies amb un nivell socioeconòmic més baix és més freqüent que els progenitors tinguin horaris de treball rotatius, de nit, en caps de setmana o festius. Pel que fa a la falta d'activitat física de les noies adolescents, a tots aquests aspectes cal afegir-hi el pes de la tradició cultural i la promoció esportiva.

Riscos de la falta d'activitat

Segons els experts, fer activitat física és important en totes les etapes de la vida per ajudar el desenvolupament motor, evitar problemes de salut i mantenir una bona forma física. A més, el sedentarisme està directament relacionat amb certes patologies i quadres clínics, com ara l'obesitat, les malalties cardiovasculars, la pressió arterial alta, el colesterol alt, la diabetis tipus 2 i, fins i tot, alguns tipus de càncer.

Segons l'OMS, durant l'adolescència es recomana fer almenys una hora d'activitat física moderada o intensa cada dia de la setmana. D'aquestes hores, tres a la setmana haurien de ser d'activitats vigoroses o d'activitats que reforcin els músculs i els ossos per mantenir un bon estat de salut en aquestes etapes de la vida.