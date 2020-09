Estos son los peligros de la nueva ley catalana de alquileres

Ayer, miércoles dia 9 de septiembre, se aprobó en el parlament de Cataluña la ley que pone condiciones al precio del alquiler de viviendas. El sector inmobiliario ha alertado de los peligros que supone.

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Montserrat Junyent, responsable de los servicios jurídicos del colegio de propiedad inmobiliaria de Barcelona y Cataluña "Aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de una normativa de estas características. Al contrario, la medida puede comportar una reducción de la oferta de alquiler." Explica la abogada.

La portavoz nos explica que "la clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda."

El colegio constata la falta de diálogo durante el proceso de redacción y discusión de la propuesta de ley "ya que no hemos sido convocados en ninguna ocasión para poder exponer nuestra visión del problema y sus soluciones. Lamentamos especialmente no haber sido recibidos, como solicitamos, por el MHP Sr. Quim Torra quien sí atendió al Sindicat de Llogateres con gran repercusión mediática." explica Montserrat.



El derecho a una vivienda digna tiene que ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado, pero "con la aprobación de estas medidas el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social," afirma Junyent "además de adoptar medidas que, por una parte, se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución y que, por otra, superan claramente el marco competencial de l’Estatut de Catalunya vulnerando la Constitución Española."

Pero, ¿de dónde surge el problema? la evidencia de unos alquileres inasumibles por muchos barceloneses es más que evidente "La inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados." nos dice la portavos de los servicios jurídicos "Se debe buscar el justo equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios. Por eso es indispensable adoptar medidas que actúen directamente contra el origen del aumento del precio de renta de la vivienda, que no es otro que la escasez de oferta: no hay vivienda suficiente para proveer la demanda." Concluye Montserrat Junyent.