Estem a les portes d'una tercera onada de la covid-19?

El risc de rebrot ha baixat, però el factor d'expansió del virus ha pujat. Hi ha alarmisme per una tercera onada. Per parlar de com està la situació, a La Linterna Catalunya, hem parlat amb el doctor Josep Maria Puig secretari general de metges de Catalunya.

Quan parlem d'aquestes xifres, són bones o dolentes?

Josep Maria Puig: una seria bona i l'altra dolenta la quantitat de gent que s'està contagiant per cada 100.000 està baixant, això és una bona notícia, però l'altre que parla sobre les persones contagiades i està augmentant.

Com està aquesta pressió ara mateix als hospitals i a l'UCI?

Josep Maria Puig: en aquest moment estàs seguint una mica la desescalada en nombre de casos, hi ha menys gent cada dia a l'UCI, menys malalts ingressats per casos de covid, això és fruit de les polítiques que s'han seguit fins ara.

Les autoritats estan molt pressionades per l'opinió pública, en canvi veiem que la gran majoria de la gent es comporta de manera irresponsable. Molta prudència sobretot.

Des d'un punt sanitari, ens hauríem d'estalviar el Nadal?

Josep Maria Puig: la gent que posa més seny en aquest tema, fa uns dies que ens diuen que aquest Nadal hauria de quedar absolutament entre parèntesis. El perill el tenim igual, sigui la festa que sigui. El més intel·ligent és ignorar les dates de Nadal i seguir amb el nostre dia a dia i poder-ho celebrar l'any vinent amb seguretat, alegria i salut.

El primer país en tot el planeta que autoritzat la distribució de la vacuna Pfizer és el Regne Unit, creus que s'han precipitat?

Josep Maria Puig: Això és molt difícil de dir, estem en una situació amb un virus que mata la gent i d'altres que queden molt afectats almenys durant molts mesos i encara no sabem si de per vida o no. Per tant l'amenaça és molt important. Aquesta vacuna ha estat posada a 46.000 persones, la meitat portaven aigua i sal per tant posen que 23.000 persones estan injectant aquesta vacuna el que està publicat fins ara és que cap d'aquests 23.000 no han tingut efectes secundaris.