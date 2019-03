És la gran pregunta. Estem devant d'una nova bombolla immobiliària? tornarem a caure a la mateixa trampa?. Parlem amb la Elisabet Ruiz, professora dels estudis d'economía i empresa de la UOC, i ho te clar. No. No hi ha una bombolla immobiliària. Després de la crisi, lluny del que es podia suposar, sí que hi havia diners (parlem a nivell planetari), i els inversors buscaven els llocs de major rendiment. Sens dubte el sector immobiliari era, en aquest moment, un lloc idoni per a fer-lo donat l'enfonsament dels preus de l'habitatge i això va donar lloc a una entrada de capital estranger, sobretot rus i xinès, per a comprar pisos. Evidentment això, unit al poc espai d'algunes ciutats com Barcelona, fa que el preu de l'habitatge es dispari d'una manera descontrolada. És cert que el govern intenta controlar el preu dels lloguers, o almenys posar un topall o referència, però al final es tracta d'una oferta i demanda.

Llavors per què no hi ha una bombolla immobiliària?. Pels exàmens de fortalesa als bancs i pel criteri que apliquen aquests a l'hora de prestar els diners per a finançar les hipoteques. Abans de la crisi els bancs finançaven fins a amb un 110% les hipoteques, sense, gairebé, cap criteri per a fer-lo o no. Ara, perquè et concedeixin el crèdit, has d'aportar el 25%.

Per descomptat la crisi no vindrà, aquesta vegada, pel sector immobiliari. El que preocupa és que l'estat actual de l'economia que no és tan bo com ens volen fer creure. En aquestes dades macro econòmics t'expliquen la quantitat però no la qualitat d'aquestes xifres, és a dir, si baixa l'atur es presenta com una xifra general positiva, però no explica la qualitat de l'ocupació aconseguida.