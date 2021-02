Estas son las nuevas normas de tráfico que entran en vigor a partir de marzo de 2021

Desde enero ya se están aplicando algunas de las nuevas normas de tráfico aprobadas por el gobierno a finales del año pasado. El resto irán entrando en vigor a lo largo de este 2021.

En La Linterna Catalunya hemos hablado con Anna Pintor, responsable de gestión y planificación de seguridad viaria del servicio catalán de tráfico, "Podemos aunmentar las sanciones enla utilización de móvil al volante o por mal uso de los sistemas de retención pero, el objetivo final es la educación viaria. Sin educación viaria jamás conseguiremos reducir el número de víctimas de tráfico" nos explica Pintor.

Pérdida de puntos

– Pasa de 3 a 6 puntos los que se perderán para conducir con el móvil en la mano, no hará falta que estemos hablando, simplemente por el hecho de llevarlo en la mano, que puede ser indicador que estamos mirando lo whatssap, se sancionará con 200 euros más 6 puntos del carné.

– Pasa de 3 a 4 puntos los que se perderán por no llevar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil como las sillas, el casco en el caso de motocicletas y otros elementos de protección previstos por la ley.

– Utilizar mecanismos de detección de radares al vehículo, se sancionará con 500 euros y la pérdida de 3 puntos.

Nuevos límites de velocidad en las ciudades

– Se establece en 20 km/h en las vías donde la calzada y la acera están al mismo nivel.

– Se establece en 30 km/h en las vías de un único sentido de circulación.

– Se establece en 50 km/h en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

Adelanto en carreteras convencionales: Desaparece el hecho de poder exceder en un 20% el límite de velocidad establecido, no se podrá sobrepasar el límite fijado, es decir si un conductor circula a 90 no lo podremos avanzar a 108 si la carretera tiene el límite de 90.

– No podrán circular por las aceras ni por calles o zonas de peatones.

– No podrán circular por vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías que pasen por poblaciones ni en túneles urbanos.

– Se establece la velocidad máxima por estos vehículos en 25 km/h.

– Tendrán que seguir las normas de circulación como cualquier otro conductor.

– Podrán ser sometidos a la prueba de alcoholemia y no podrán utilizar auriculares.

– Tendrán que tener un permiso de circulación.

Quedan exentas de estas normas las sillas de ruedas eléctricas para personas de movilidad reducida.

Cambios en la obtención del carnet de conducir

– Se reduce la edad mínima de 21 a 18 años por la obtención del permiso para conducir camiones.

– También se reduce a 18 años la edad mínima para poder conducir autobuses, pero sin pasajeros y en un radio máximo de 50 km.

Con estas medidas se pretende reducir la mortalidad por accidentes de tráfico que en Cataluña el año pasado se llevaron la vida de 171 personas.