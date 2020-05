Està l'atenció primària catalana preparada per a afrontar un rebrot de coronavirus?

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dijous l'estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia de covid-19. A banda d'assenyalar la prova PCR com a instrument principal de detecció d'infectats, marca quin és el perfil de sospitós susceptible de ser sotmès a la prova.

Així, es farà un test PCR “a tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2”, i defineix com a sospitós “qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire”. També hi inclou “altres símptomes atípics com l'odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees entre d'altres”.

Segons el document, l'objectiu de la vigilància en l'etapa de transició és la detecció precoç de qualsevol cas que pugui tenir infecció activa i que, per tant, pugui transmetre la malaltia. Per això, a banda del procediment de notificació, estableix els criteris per al maneig dels casos de covid-19 en diferents àmbits com el de l'Atenció Primària, les residències de gent gran i altres centes sociosanitaris, els centres penitenciaris o l'àmbit laboral.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Javier O'Farrill, president del sector de sanitat primaria de metges de Catalunya, "La primària, com tot el sistema, ha passat aquesta gran primera fase de la malaltia i hi ha personal afectat, sigui per contagi o esgotat mentalment per l'esforç" explica Javier, "el primer que ens fa falta és que es contracti més personal i costarà perquè no hi ha".



Està l'atenció primària preparada per a afrontar un possible rebrot?, O'Farrill afirma "Puc dir que si hi ha un rebrot de la malaltia d'una banda sabrem reconèixer els símptomes i això ens ajudarà a combatre-ho però, d'altra banda, no puc dir que estiguem preparats perquè el sistema manca, avui dia, de personal, recursos i material de protecció".