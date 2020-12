Està controlada la situació a les residències de gent gran en aquesta segona onada?

La primera onada de la pandèmia va colpejar amb molta duresa a les residències d'avis, i sembla que ara estem repetint el que va passar.

Què és el que està fallant ? Volem parlar de què està passant en les residències, i, a La Linterna Catalunya, per parlar del tema conversem amb el doctor Josep María Vía, que és president de la Fundació Edat i Vida, que ens diu que "sí, hem après molt de la primera onada, el que passa és que estem davant d'una malaltia molt complexa, un virus que ens ha sorprès, que té cops amagats, però està clar que sí hem après coses." explica Via.

"Tant a les residències com als hospitals, res té a veure amb la primera onada. Avui dia tenim més tests, més equips de protecció... hi ha molts problemes, clar, però no seríem honestos si no diguèssim que estem molt millor". afegeix el doctor.

El cert és que les persones grans tornen a contagiar-se massa de Covid: "El que va passar és que a partir de finals de juny, quan les mesures es van relaxar, va començar l'estiu, el període vacacional, la gent jove va tornar a sortit molt, i l'índex de contagi va pujar molt en la gent jove, que per sort la majoria són assimptomàtics." raona el president de la fundació "Però amb el temps el virus s'ha tornat a traslladar a la gent gran, i està clar que en la gent gran el percentatge de defuncions és molt més gran que amb la gent jove. I tot i que queda molt per resoldre ara mateix estem en menys de la meitat de defuncions que durant la primera onada."

Vist el que ens ha passat durant la pandèmia, li volem preguntar al doctor Josep María Vía si hauríem de canviar el model de residència que tenim actualmente: "Jo personalment crec que sí, però hi ha molta reticència en els gestors de les residències a plantejar aquests canvis. Les residències van ser concebudes fa molts anys, als anys 70 del segle passat. Van ser concebudes com un substitut de la llar per una sèrie de gent que vivia menys anys que ara. Avui dia ens trobem amb el problema de que aquestes residències no poden resoldre l'atenció sanitària que necessiten aquestes persones que, per sort, viuen molts més anys que abans" Conclou