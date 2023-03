Espanya, un país molt complicat per muntar la teva empresa

Ja fa anys que empenedors, pimes i associacions denuncien que a Espanya és molt complicat muntar un negoci, i més si ens comparem amb països del nostre entorn. Aquí, un nou empresari es troba amb un mur de burocràcia, pocs ajuts, finançament complicat i un munt d'obstables que varien segons on sigui l'autonomia on vulgui instal.larse. El mes de gener d'aquest 2023 a Catalunya s'han creat unes 1900 empreses, que representa un 20% més que el mateix mes del 2022. És una bona notícia, però té un rerefons: No som tan solvents econòmicament, perquè el capital que hi ha al darrera d'aquestes empreses és de 81 milions d'euros, que és un 24% menys que al gener del 2022. És a dir, es creen més empreses, però de menys valor econòmic. Les veus empresarials sostenen que avui és molt més difícil crear i, sobretot, donar continuitat a un projecte empresarial. Hem parlat amb el president d'empresaris de Girona, Ernest Plana, qui ens diu que “a dia d'avui costa molt més crear una empresa que fa 30 anys. Hi ha reglaments, directives, normes, decrets... avui dia muntar un negoci és gairebé impossible. Jo el que recomano és ser molt perseverant. Si obres una petita empresa, si ets un emprenedor, has de tenir en compte que no et pots limitar a fer vuit hores, que no pots anar pel matí, dinar, i marxar a casa a les 6 de la tarda. Això, al menys el primer any, és impossible. Cal un treball dur i constant.”