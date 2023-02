Espanya només destina l'1% del PIB a polítiques familiars. Estem a la cua d'Europa. A Suècia, per exemple, els pares reben una ajuda de 115 euros mensuals per cada fill, fins que arriben als 18 anys. En canvi, aquí a Espanya, les ajudes són insuficients, no hi ha incentius, i la conciliació és pràcticament missió impossible. Fa poc es va aprovar la nova llei de famílies, que a la pràctica, ho ha complicat tot encara més. Castiga les famílies nombroses i no hi ha cap mesura per afavorir la natalitat. Conseqüència: cada vegada hi ha menys naixements, i algunes dones que es queden embarassades es veuen abocades a un avortament perquè no troben cap altra sortida.

Una d'aquestes dones és la Marta, que avui ens ha explicat el seu testimoni. Ara té 50 anys. Va avortar quan tenia 20. En aquell moment tenia parella, una feina i estava estudiant. Quan es va assabentar que estava embarassada, va decidir no dir res a casa perquè estaven passant un mal moment, amb la separació dels seus pares. La seva parella si que li va dir a la seva mare i la reacció va ser que no podien tenir a la criatura. La Marta, tot i que volia al seu fill, finalment va cedir a les pressions. El que ningú no li havia explicat a la Marta són les seqüeles que li deixaria aquest avortament. Seqüeles físiques i psicològiques que ha trigat molts anys en superar: La lliçó que ha tret la Marta és que si tornés enrera, no faria el mateix.

Un testimoni dur el de la Marta, que se suma al debat de moltes famílies que voldrien tenir més fills i que no poden, perquè no hi ha prou ajudes públiques. No hi ha pràcticament incentius al nostre país, i ho pateixen en primera persona les famílies nombroses, oi?

Ja ho dèiem abans que la nova llei de famílies no ha vingut per ajudar sino, tot el contrari. Raul Sánchez, que és el president de la FANOC, la patronal del sector, es queixa de que no s'hagi aprofitat la oportunitat per fer una llei de debó a favor de la família. Enlloc d'això, s'ha fet una llei ideològica

Atenció a aquestes dades perquè són per pensar-hi. Al 2050, per cada 3 majors de 65 anys, només hi haurà 5 persones en actiu, treballant. Els majors de 85 anys seran el col.lectiu d'edat més significatiu.











































