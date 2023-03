Espanya té l'atur juvenil més alt de la Unió Europea

Espanya lidera la taxa d'atur juvenil de tota la Unió Europea superant el 29% l'any passat. La primera conseqüències és fàcil d'imaginar: molts dels joves que busquen feina assumeixen que haurien de marxar a l'estranger. Els joves catalans són els que estan més predisposats a canviar de pais per trobar feina. Així ho recull un informe de “Young Business Talent”. Mario Martínez és el director d'aquest informe, i reconeix que entre els joves hi ha molt pessimisme “Creen que lo tienen muy complicado, y más de la mitad piensan que no hay nada que indique que la situación vaya a mejorar en un futuro”. Quan els joves decideixen marxar fora, entre els països preferits hi ha els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya o Canadà. La majoria busquen bons salaris i estabilitat, però els motius varien, segons el sexe : “Los chicos tienen como más intención en el aspecto económico. En cambio las mujeres buscan más la estabilidad.” Està clar que pels joves és molt complicat accedir al mercat laboral, i sobretot fer-ho en unes condiciones que no siguin precàries. Aquest programa, el “Young Business Talent” permet adquirir experiència a través d'un simulador empresarial, que és una forma de preparar-se abans de trobar feina. El Nil Beltran és un jove de 16 anys que ha participat en aquest programa. És de Tarragona, i ha après en primera persona com és de difícil muntar una empresa. Ens explica com ha viscut aquesta experiència “Hem après que gestionar una empresa no és fàcil. No és només fixar els preus, sinó que s'han de gestionar molts paràmetres: on comprem el material, on el volem vendre, quins marges posem... el més complicat ha sigut la competència amb altres empreses, les havies de tenir en compte per prendre moltes decisions”.