Escenari Cadena 100 a les festes de la Mercè 2022

Els compnays de Cadena 100 et convidem a que et passis aquest divendres per l'avinguda Reina Maria Cristina per gaudir juntsde la nit a ritme de David Ros, Mosaic i La Oreja de Van Gogh. Els concerts començaran a partir de les 21:30.

David Ros (Barcelona; pop-rock)

Una veu càlida i trencada i unes lletres intimistes que conviden a la reflexió són marca de fàbrica d'un artista de Badalona que es va donar a conèixer en xous televisius de nous talents i com a integrant de bandes de rock de la capital catalana. Cançons ballables i amb un ritme pop i rock mediterrani i festiu són part d'una recepta sonora que, el 2021 passat, va produir el disc Estimant salvatge, ple de ritmes festius i missatges positius.



La Oreja de Van Gogh (País Basc; pop-rock)

Des que van néixer a Sant Sebastià el 1996, aquesta formació s'ha convertit en tota una referència del pop-rock i el rock independent cantat en castellà. D'aquí que, com han fet enguany, divideixin el temps i les gires entre Europa i l'Amèrica Llatina, on els segueixen amb passió. Un susurro en la tormenta (2020), el vuitè disc d'estudi que enregistren, amb temes com Abrázame, és l'últim que han editat.

Mosaic, l'explosió d'un grup nascut durant el confinament



La formació catalana liderada per Gerard Berengué i acompanyada per Adrià i Roger com a músics, contagien el seu esperit jove i el seu optimisme davant de la vida amb cançons com "Ets Tu" i "Pel Camí".