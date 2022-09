L ’error més greu que et fa fracassar en l’intent de tornar al gimnàs

El setembre és un dels moments de l’any en què molta gent es proposa començar o recuperar hàbits de vida saludable. Un dels propòsits més habituals, igual que passa al gener, és fer exercici físic. Ara bé, si us esteu plantejant apuntar-vos al gimnàs (o anar-hi de manera regular després d’uns mesos de desconnexió), heu de tenir en compte diversos aspectes clau.

Per conèixer els errors per evitar i alguns consells importants per agafar l’hàbit d’anar al gimnàs,parlem amb Toni Brocal, director i fundador de l’escola de fitness ESHI i membre de la junta de l’Associació d'Empreses de Catalunya d’Activitat Física i Fitness (ADECAFF). Segons l’expert, “l’error més greu és voler canviar la teva vida en una setmana”, perquè és imprescindible un procés d'adaptació.

Si volem córrer massa i tenir resultats immediats, això “ens porta a deixar-ho estar”. “Voler passar de cop d’una vida sedentària a anar cada dia al gimnàs és el pitjor que podem fer".

De l'impuls a l'hàbit

L'expert explica que “un comportament mantingut durant més de 21 dies és més fàcil que es converteixi en un hàbit”. Per això, insisteix que cal “prendre decisions que es puguin mantenir a mitjà termini” i “integrar el gimnàs en el nostre dia a dia de manera gradual”.

La recomanació de Toni Brocal és començar marcant-se l’objectiu d’anar al gimnàs “dos o tres dies per setmana”. També subratlla que cal “no tenir pressa per veure canvis, perquè no arribaran a curt termini”. I recorda que poden ser sessions més o menys llargues en funció de la disponibilitat que tinguem i de la intensitat de l'activitat. ctivitats que ens agradin i objectius realistes

L’altre gran consell és escollir activitats que ens agradin i que siguin adequades al nostre nivell de físic. “Si vull anar a fer crossfit demà i no hi estic preparat poden passar dues coses: que tingui la sensació que no en soc capaç o que em faci mal i ho hagi de deixar”, avisa Brocal.

Segons l’expert, les activitats grupals dirigides són “una bona porta d’entrada al món del fitness”. Hi ha molta varietat on poder triar, tenim la guia d’un tècnic especialitzat i, a més, “es crea una energia i una dinàmicaque fa que tinguis ganes de tornar”.

El que també és important és marcar-se objectius realistes i “confiar en els professionals perquè ens ajudin a fixar-los i aconseguir-los". El que és ideal és trobar petites fites i indicadors a curt termini que ens faran veure que anem pel bon camí. Així no ens angoixarem amb un gran propòsit que segurament és més llunyà.

Un altre consell habitual que ens ajudarà a trobar la motivació per anar al gimnàs (i fer-hi més del que faríem sols) és anar-hi amb algun amic o company. Sobre els horaris, Brocal creu que cadascú ha de trobar el moment del dia que li vagi més bé.

Per acabar, hi ha petits trucs motivacionals que també ens facilitaran agafar l'hàbit. Per exemple: fer-se la bossa d'esport el dia abans i deixar-la a la porta o al cotxe, escoltar la nostra música preferida per entrenar-se i fer servir roba còmoda i amb la qual ens sentim a gust.

