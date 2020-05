Ens poden cobrar un extra per desinfecció? Hi ha perill de contagi en els envasos dels aliments?

Les microgotas amb coronavirus que exhala una persona contagiada en parlar, en tossir o en esternudar, poden romandre actives sobre una superfície durant diversos dies.

Un risc a tenir en compte en zones d'alta exposició, com poden ser els lineals dels supermercats.

Però, és un risc habitual?

Per a respondre a aquesta qüestió, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat la presència de coronavirus sobre la superfície de 66 aliments i productes de drogueria de gran consum: farines, tauletes de xocolata, bosses de patates fregides, barres de pa, llaunes de cervesa, pomes a granel, paper higiènic, iogurts, amanides envasades, truites precuinades, barquetas de carn i salmó fumat. Productes adquirits durant l'última setmana d'abril en vuit cadenes (Alcampo, Carrefour, Condis, Dia, Eroski, Mercadona i Supercor) de Madrid, Barcelona, Vitòria i La Corunya.

Els resultats, obtinguts mitjançant proves genètiques PCR a partir de mostres recollides de la superfície dels productes seleccionats, revelen l'absència total de restes de coronavirus.

És molt probable que les mesures d'higiene promogudes pels propis supermercats, com la neteja periòdica de les superfícies i l'ús de guants i màscares hagin ajudat a reduir aquest risc. No obstant això, els consumidors han de mantenir les mateixes mesures de precaució que fins ara amb la finalitat de garantir que la superfície dels aliments es mantingui lliure de virus.

Ens poden cobrar un extra per una desinfeccio?

Segons Enrique García, portaveu de l'OCU, no. "cobrar-nos per un servei no sol·licitat no és legal, en un taller, per exemple, no poden fer-lo, com en cap lloc per iniciativa pròpia. És com si portes el cotxe a canviar la bateria i a més et cobren un canvi d'oli sense que ho hagis sol·licitat" ens diu "les màscares tenen el preu intervingut, ningú pot cobrar-te-les per sobre del preu estipulat pel govern." explica el portaveu de l'OCU