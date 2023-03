Ens espien les nostres xarxes socials ?

Tik Tok està en el punt de mira internacional. És l'aplicació de moda, però obre molts dubtes sobre la seva seguretat, fins al punt que la Unió Europea, Canadà i els Estats Units ja han prohibit el seu ús en dispositius oficials. Preocupa que el govern xinés, d'on és aquesta aplicació, pugui accedir a dades amb finalitats interessades.Els experts afirmen que sí, que hi ha motius per la preocupació. El Bruno Pérez és expert en pirateria informàtica, i ens explica que “està molt bé que posem el focus en Tik Tok, però la resta de xarxes socials tenen els mateixos perills. També hem de parlar de l'ecosistema que té “mega”, que compta amb facebook, instagram, whatsaap... El que està clar és que has d'escollir qui vols que t'espiï: els xinesos o els americans, es així de senzill”. Una de les principals crítiques que se li fa a Tik Tok és que no posa controls d'accés als adolescents. El Bruno recomana als pares estar molt pendents: “Quan es mirin les pantalles, que es miren en companyia, que es parlin molt les coses, i sobretot marcar les zones de la casa on les pantallas no han de ser, com per exemple els lavabos o les habitacions de les criatures. I si han d'anar, que les càmeres estiguin tapades”. Tik Tok té més de mil milions d'usuaris a tot el món, va ser l'aplicació més descarregada durant la pandèmia, i el seu públic és més aviat jove. Aquests dies es parla molt dels perills que comporta. Hi ha moltes persones que són conscient de ser espiades, i sembla que aquesta ja sigui una realitat amb la que ens hem acostumat a conviure.