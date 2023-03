Energia, telefonia i aerolínies segueixen sent les empreses amb més reclamacions

Empreses de serveis energètics, telefonia i aerolínies són les que van concentrar més reclamacions dels consumidors l'any passat. Són dades de l'Agència Catalana del Consum que s'han publicat aquesta setmana. Parlem amb l'Albert Melià, que és el seu director, i ens explica aquestes dades: “La xifra de queixes que ens hem trobat són similars a les de l'any passat. El que si ha canviat una mica és aquest rànquing de les empreses amb més reclamacions. Els dos primers llocs d'aquest any són per les dues grans empreses de suministrament d'energia, fonamentalment per suministrament de llum. Però més o menys en els darrers anys, entre les 10 empreses amb més reclamacions, sempre han estat les energètiques, telecomunicacions, transport aeri... aquest any hi ha una petita novetat, i és que entra en el setè lloc un banc. És important que els ciutadans entenguin que poden exercir el seu dret a posar una queixa. Des dels serveis de consum sempre pensem que el que ens arriba és una part dels problemes reals. Molta gent pensa que no es pot reclamar, o que no seveix de res fer-ho... i és important reclamar que evidentment tenim dret a reclamar, i que és bo que ho fem si no estem d'acord amb el servei que ens estan prestant. De les gairebé 18.000 reclamacions que vam gestionar l'any passat, s'han resolt aproximadament el 50%, la majoria de les quals a través de la mediació entre les parts, és a dir, que s'ha resolt sense arribar a un judici.