Els veïns de Gorg-Mar en contra de la inauguració d'un bingo en el barri.

Una gran empresa del sector espera poder començar la instal·lació d'un bingo amb capacitat per a més de 400 persones en els baixos d'una comunitat de veïns del barri Grog-Mar de Badalona i els veïns del qual rebutgen. “Ha estat una sensació estranya. Fa uns mesos els van comunicar alguna cosa als veïns de la comunitat, però no es va parlar més fins que, fa poc, petó definitivament. Van venir a veure'ns i ja estava tot mastegat”, relata la presidenta de l'Associació de Veïns Gorg-Mar, Teresa Vinuesa, els horaris és una de les preocupacions dels veïns “ Un bingo sota una comunitat de veïns, fins a les 4 i 6 del matí, que atraurà desenes de cotxes a la zona."

El cas és que el barri s'ha convertit en un "carmeleto" per a les immobiliàries que veuen en ell un lloc on començar a construir. "ara és un carmelet però no sempre ha estat així", sentència Vinuesa, "Quan vam començar el nostre treball en l'associació la situació era més delicada, en el seu moment gent incívica tirava les seves escombraries aquí i estava tot ple de rates, i mentre es veia cap a on anava la solució del barri nosaltres suportàvem tota aquesta situació. La situació ara està recuperada i veurem que s'acaba construint perquè el que ara està tampoc és que ens agradi massa", ens explica Teresa, "l'important és que el futur del barri el mirin d'una altra manera i s'enfoqui més de cara als veïns." La realitat és que l'ajuntament no pot fer res per a parar l'obertura del nou bingo en el barri.