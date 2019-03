Els veïns del Raval porten sis dies ocupant la capella de la Misericòrdia per demanar un nou CAP.

El passat dijous 21 de març els veïns del Raval van ocupar la Capella de la Misericòrdia per exigir que aquest espai aculli el nou CAP Raval Nord. L'ocupació va ser una resposta directa a l'actuació dels grups municipals que neguen una solució immediata al CAP.

Santi, d'acció Riera Baixa, explica la necessitat urgent d'un CAP a barri per la saturació de l'existent "cat salut ja té els diners i diu que la capella de la misericòrdia és l'únic lloc on és viable construir-lo". Una solució al CAP que s'està demanant des de fa 13 anys.

Divendres 29 se sotmetrà a votació en el ple de l'ajuntament de Barcelona què fer amb la capella, si destinar-la al CAP reclamat o cedir-la a una ampliació del MACBA, una ampliació que els veïns no veuen necessària perquè, segons la plataforma, "tenen espais infrautilitzats, com el convent dels àngels, que usen per llogar a esdeveniments d'empresa ".

Santi ens explica que "la mobilització, el consens i l'acord entre els veïns del barri és el més gran que mai he vist, encara que els partits polítics ho estan silenciant", la necessitat d'un CAP nou és urgent, per espai, i perquè el Raval "és el barri amb més densitat de població i amb menys espai públic de Barcelona. per a nosaltres no hi ha alternatives i per al MACBA si. El museu està posant sobre la taula el debat salut o cultura com si el barri del Raval no és en si mateix cultura ". Tot i així al barri no tenen gens clar el guanyar la votació d'aquest divendres, ja sigui per interessos polítics o del gran capital, sentència Santi.

Sigui com sigui, la necessitat d'un nou CAP al Raval per alleujar la immensa pressió de l'actual és una qüestió que comença a ser més que urgent en un barri amb l'esperança de vida més baixa de Barcelona.