Els veïns del Poble Sec protesten contra la greu degradació del barri

La situació no és nova al barri, torna un cop i un altre, com diuen els comerciants-, que per altra banda tanquen les seves botigues abans d'hora i obren segons a qui per por als atracaments i robatoris. La unió d'associacions de veïns del Poble Sec va convocar una manifestació per fer veure l'estat de degradació del barri.

El principal punt de conflicte és que, en el comunicat que s’ha enviat a la premsa per informar de la protesta, se situa com un dels focus de la problemàtica el grup de menors estrangers no acompanyats que malviu a Montjuïc, a la zona del Mirador del Poble-sec. Algunes entitats denuncien que darrere de les queixes per la inseguretat hi ha racisme i que s’utilitza la paraula mena per culpabilitzar un col·lectiu sencer. De fet, en un comunicat al qual han donat suport diferents entitats del barri rebutgen que n'hi hagi cap motiu discriminatori.

La Unió d’Associacions de Veïns, per la seva banda, sosté que la convocatòria no és de caràcter racista, sinó que el que es demanen són solucions per al barri, i que això també inclou la situació que viuen aquests menors. “No els volem estigmatitzar, aquí sempre hi ha hagut un problema de sensesostre, però la situació s’ha agreujat amb l’arribada de menors”, denuncien: “És un problema social molt greu”. Sergi Gázquez, portaveu de la unió diu que “El problema que ens hauria de preocupar realment és que hi ha menors dormint al carrer”.

La unió també a desanimat als veïns a organitzar patrulles veïnals per evitar que " que hi hagi gent que es prengui la justícia per la seva mà, això es feina dels cossos policials" ha dit Sergi Gàzquez.

El Poble Sec torna a formar part d'una llista de barris on cal més que mai solucions socials i de seguretat.