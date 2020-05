Els veïns del centre històric de Lleida es queixen de la degradació del barri

És una dura imatge repetida cada estiu al Centre Històric de Lleida, que ni l'estat d'alarma, ni el confinament han pogut evitar. Persones nouvingudes per intentar trobar feina al camp, que sense mitjans de subsistència i desconocimento de la ciutat, es veuen abocades a dormir a l'ras, a la carrers de Lleida.

L'Associació Som Veïns de Centre Históric ha denunciat que des de primers de maig, s'ha detectat un augment de persones que dormen en dos punts de barri. El seu portaveu Òscar Lanza denúncia "són treballadors que arriben i no té mitjans. Dormen per la carrers, fan les seves necessitats en solars i es netegen a les fonts". Tot i l'estat d'alarma i la prohibició de viatges entre províncies, els treballadors sense contracte de treball segueixen arribant, segons els veïns.

Llança exigeix ​​solucions a l'Ajuntament de Lleida, governat per ERC "cada any passa el mateix, ens diuen que ho arreglaran però res. Els problemes es mantenen". Som Veins afirma que es manté la degradació del cèntric barri de la ciutat "amb tràfic de drogues, mercats il·legals de roba i el mal ús de la via pública", enumera Llança, que reclama un Pla d'Actuació per al Centre Històric de Lleida.

A causa de la pandèmia, aquest estiu els Ajuntaments han d'habilitar espais reservats a la funció de alberg per als treballadors que vinguin a recollir la fruita.

Hauran de venir ja contractats per les explotacions agràries i no es podran moure a la localitat que treballin, per evitar el risc de contagis. La normativa obliga a garantir un mínim de dos espais, per què un s'ha de reservar en cas de persones contagiades per la Covid- 19, per quedar confinades i no barrejar-se amb la resta.

El responsable de contractació d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós va assegurar a l'inici de la pandèmia "aquest estiu no es podrà dormir a la carrers. Ja és dur que passi, però ara amb la malaltia, no pot passar". La província de Lleida, necessita uns 25.000 temporers per recollir els milers d'hectàrees de préssec, pera i poma, entre altres variedades.

La campanya ha començat amb la recollida de la cirera i els productors calculen que les mesures d'higiene i transport per la Covid - 19 augmenten un 30% els costos de producció.

L'Ajuntament de Lleida treballa en l'adequació de l'pabellon Agnes Gregori per a funcions de alberg, però la dificultat és detectar als treballadors que arriben sense contracte i que vénen per lliure, amb l'esperança de treballar en el camp durant els mesos d'estiu.