Los usuarios de las residencias catalanas podrán salir a pasear sin previsión de aislamiento

El Departamento de Salud ha relajado el protocolo de la covid-19 a las residencias de gente mayor una vez se ha completado la vacunación de las personas que residen en más de un 75%. Los cambios entrarán en vigor mañana sábado.

Además, quedarán restablecidas las salidas cortas, de uno o dos días, de los residentes y no se harán tests de antígenos a las personas que visiten los centros, después de que se haya reducido la transmisión comunitaria los últimos días. El protocolo no recoge que los residentes se tengan que aislar de forma preventiva dos semanas después de visitar unos días la familia. Esta medida, en principio, no será necesaria.

En La Linterna Cataluña hemos hablado con el doctor Josep Maria Via, presidente de la fundación Edad&Vida, "es una buena noticia para las personas mayores en las residencias y sus familias. Llegar a casi el 80% de vacunados nos permite dar este paso." nos explica el presidente de Edad&Vida "Aunque mentalmente no podemos valorar el golpe que habrá sidoestar confinados y aislados de sus familiares, ahora podemos decir que se ha acabado, pasear, salir, el aire libre es siempre una buena terapia mental. Eso sí, a pesar de estar vacunados, hay que continuar manteniendo las medidas de seguridad porque pueden ser contagiadores." afirma Vía.

Después de meses en que el coronavirus ha impactado de forma dramática en las residencias, tanto por los contagios y su gravedad como por las medidas para evitarlos, el avance de la vacunación permite empezar a relajar los protocolos.

Las medidas actuales se habían intensificado el 14 de enero para evitar que el coronavirus entrara a las residencias en la tercera oleada.

Según el nuevo protocolo, los paseos al exterior de los centros vuelven a estar autorizados. Eso sí, los residentes tendrán que cumplir las medidas de protección, como el lavado de manos y la mascarilla quirúrgica, y al volver al centro, tendrán que evitar el contacto con jefe otro usuario hasta que no se hayan desinfectado el calzado, las sillas de ruedas; se hayan lavado las manos y se hayan cambiado la ropa, que se tendrá que llevar a lavar a 60 ⁰C. Los familiares evitarán la entrada en el centro y utilizarán los espacios destinados a las visitas en la hora de ir a buscar y volver el residente.

No hacen falta aislamientos preventivos si están vacunados



También quedan restablecidas las salidas cortas, de uno o dos días. Los residentes que vuelvan de hacer una estancia con la familia no se tendrán que aislar de forma preventiva en su habitación quince días al volver si han sido vacunados.

En cuanto a las visitas, ya no se harán tests de antígenos a los familiares que vayan a los centros, pero se seguirán manteniendo las medidas como la limpieza de manos, distancia física, ventilación y mascarilla. Las residencias verdes o naranjas tienen que continuar facilitando un mínimo de una visita semanal y las rojas tienen que proporcionar herramientas telemáticas para comunicarse y proporcionar información a las familias de forma ágil.

Se eliminan las cribas a residentes pero no a los trabajadores



Las cribas a los residentes se eliminan ante los altos porcentajes de vacunación. Los tests se limitarán a aquellas personas que presenten síntomas compatibles con infección del coronavirus, recoge el nuevo protocolo.

En cambio, se mantienen las cribas entre las personas que trabajan aunque estén vacunadas. Las razones, indica el protocolo, es que el porcentaje de profesionales vacunados con la segunda dosis bordea el 60% y "todavía no disponemos de evidencia sobre la transmisibilidad de la infección entre personas vacunadas".

Con todo, la periodicidad de las cribas se adapta a una periodicidad quincenal si el riesgo de rebrote del territorio es superior a 300 y mensual si es inferior.