Els usuaris de la bicicleta en contra de l'estudi de mobilitat de la síndica de Barcelona

La Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta critica en un comunicat l'estudi encarregat per la Síndica de Barcelona al RACC. D'entrada, lamenten que s'encarregui a una entitat privada d'usuaris del vehicle de motor, però també consideren que el document té "poca credibilitat".

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Albert García, portaveu de la coordinadora "L'informe demostra que els vehicles de motor posen en perill a les bicicletes, però el problema son les bicicletes", diu García.

Un "gran error", assegura, és "ficar al mateix sac" les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), ja que les característiques i forma de conduir dels dos col·lectius són "totalment diferents".

La coordinadora afirma que la bicicleta té molts menys conflictes relatius a la velocitat en interactuar amb vianants, per exemple.

També puntualitzen que en l'apartat sobre infraccions per part de bicicletes hi manquen dades objectives i assenyalen que "s'infla" el percentatge en agrupar-les per "aconseguir" un 70%. Per contra, una sola infracció dels vehicles de motor que posa en perill a la bicicleta i que ocasiona el 80% de l'estudi, "es considera simplement com un conflicte" explica "es un problema cultural, l'usuari de la via que sigui un incívic ho serà vagi en cotxe, en bici o a peu. Ens preocupa que s'encarregui pagat amb diners públics un informe com aquest per donar a coneixer el que ja se sabia"

En resum, des de la coordinadora lamenten que les conclusions generin una visió "conflictiva" del col·lectiu ciclista, quan fins i tot els seus resultats mostren que sols un 5% dels vianants ha manifestat haver tingut ensurts en primera persona. "Cada any, més d'un miler de persones són atropellades a Barcelona pels vehicles de motor, que casualment són els que comenten infraccions perilloses també envers els ciclistes", conclou Albert García, portaveu de la coordinadora Catalana d'Usuaris de la bicicleta.