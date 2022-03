Els treballadors de les zones verdes van a la vaga

Els treballadors de les zones d'estacionament regulat de Barcelona, les zones blava, verda i residents, aniran a la vaga els caps de setmana per reclamar millores en la seva feina. Parlem del tema amb David Martínez, president del Comité d'Empresa de Barcelona Serveis Municipals, que ens explica el perquè d'aquesta vaga: “Esta huelga se ha convocado sobretodo porque con la ampliación que proyecta el Ayuntamiento del control del estacionamiento regulado, con lo cual se regulará casi toda Barcelona, esto supone una gran carga de trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras que formamos parte de la unidad, tendremos más presión, y la verdad es que tenemos muy poco personal. Hace 14 años que no se ha incorporado a nadie el departamento, y esto conllevo varias problemáticas que surgen de estas carencias. Dirección está cortando nuestro derecho a la conciliación. Estamos hablando de que se va a pasar de 44.000 plazas reguladas a más de 90.000 en este 2022, sin que se contrate a más gente para ese aumento de trabajo. Nosotros creemos que la empresa no planifica bien el trabajo de la plantilla. Hay compromisos que tenemos por convenio, de mejoras de horarios, que los trabajadores no podemos conseguir. Tampoco se ha elaborado un protocolo de seguridad para las nuevas zonas, que permita garantzar la seguridad de los trabajadores, y esta es una demanda que llevamos ya más de un año esperando. Hay algunas de las zonas nuevas que pueden ser bastante peligrosas, y necesitamos protocolos que nos den seguridad en nuestro trabajo, porque las agresiones e increpancias por parte de los usuarios están a la orden del día. Ahora somos unos 170 trabajadores los que controlamos estas zonas de estacionamiento, y sin duda hacen falta muchos más, y vemos que los directivos y el Ayuntamiento no nos están haciendo caso y nostamos mucha falta de empatía hacia nosotros.