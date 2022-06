Els transportistes, contra la mesura que els prohibeix circular per l'AP-7 els caps de setmana

El Gremi de Transports de Catalunya veu desproporcionat prohibir circular camions els caps de setmana per l'AP-7. En un comunicat els transportistes asseguren que es tracta d'una mesura injusta, ja que des del 2018 estan obligats a circular per l'autopista i pagar els peatges. En parlem amb l'Antonio Martínez que és el president del Gremi de Transport i Logística de Catalunya, qui ens diu que: “El que està passant és el món al revés. A partir del 2018 ens van obligar a agafar autopistes i haver de pagar. No podíem agafar altres carreteres, estàvem obligats, com a transportistes a utilitzar l'AP-7 i, evidentment, pagar. I ara que és gratuïta ens volen obligar a sortir. Hi ha un problema que és real: l'AP-7 s'ha quedat petit, l'hem col.lapsat. Des del Departament d'Interior i des de Mossos es parla que hi ha un increment de camions des que l'autopista és gratuïta, i això no és veritat. Per nosaltres era obligatori agafar l'autopista des del 2018. Ara l'agafem igual que abans. El que ha augmentat és el nombre de conductors de vehicles convencionals, i això és una falta de previsío del govern. Només et donaré una dada: el 60% de les exportacions espanyoles, surten cap a Europa per l'AP-7. Això vol dir que aquesta mesura pot penalitzar a tots els consumidors europeus amb dos dies de retard, amb el perjudici econòmic directe per nosaltres, els transportistes, i indirectes pel consumidor. Estem d'acord en que hi ha un problema, però nosaltres no som la causa. Volem parlar i trobar solucions, que n'hi ha. La solució definitiva seria que hi hagin més infraestructures, més carrils, però això sabem que trigarà anys. Però mentre això arriba, es poden fer carrils només per transportistes... És que ara mateix hi ha molts més vehicles particulars que agafen l'autopista que abans no l'agafaven, i no estan acostumats a utilitzar les vies ràpides i estan conduïnt d'una manera que molesta. Doncs potser cal més control policial. Perquè és veritat que pots agafar una autopista de Tarragona a la Jonquera no veuràs una patrulla dels Mossos si no hi ha un accident. Potser és hora que es posin més mossos a la carretera perquè ajudin a controlar el trànsit. El que és evident és que nosaltres no som els culpables.