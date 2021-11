Els transportistes aniran a la vaga dies abans de Nadal

El sector del transport per carretera anuncia una vaga els dies abans de Nadal. Els transportistes diuen que s'ha esgotat la paciència i els canals raonables de negociació, i exigeixen un canvi radical i urgent del Govern d'Espanya. Per parlar del tema tenim amb nosaltres a Julio Villaescusa, president de FENADISMER, Federación Nacional de Asociaciones de Transportitas de España, qui ens diu que: “La huelga está convocada, y si nada lo remedia, la huelga se llevará a cabo, aunque esperamos que haya solución. Lo hemos acordado después de un blargo proceso en el tiempo, esto no es un calentón ni un arrebato. Llevamos negociando con el ministerio de transporte casi 3 años, una serie de reivindicaciones que no se han concretado en nada a lo largo de estos años. Más allá de la modificación en el régimen sancionador para quienes pagan incumpliendo la ley de morosidad, todo lo demás no se ha cumplido para nada. Esta es la razón por la que el comité nacional ha adoptado esta medida, principalmente para conseguir dos cosas: Que la sociedad se dé cuenta del problema que tenemos, que se den cuenta que más del 90% de las mercancías que se transportan en este país van a bordo de un camión, y que las personas que trabajan ahora mismo en un camión o en una de estas empresas tienen una situación tremenda, donde la quiebra técnica se viene alargando en el tiempo. Desde 2008 estamos por debajo de los costes de explotación de un camión casi en un 45%, y eso hace que la situación esté, no ya tocando fondo, sino en el fondo del fondo. Y la sociedad ha de saber que tenemos una problemática importante. Y hay otra cuestión, que tiene que ver con un gobierno que da largas, da largas, y nunca concluye con medidas que nosotros creemos que son totalmente necesarias. Necesitamos medidas estructurales, no parches. Pero es que ni siquiera ponen parches. Deberían hacer algo, al menos corregir dos cuestiones: Los costes de explotación de han incrementado de una forma brutal, sobretodo el combustible. Le pedimos al gobierno que actúe, y que ponga medidas encima de la mesa ya”