Els titulats d'FP són els que més demanda de feina tenen a Catalunya

Els titulats de cicles formatius de grau mitjà i superior d'administració i gestió, són els tècnics de formació professional més sol·licitats per les empreses espanyoles al llarg del 2018. En general, els estudis d'FP, gaudeixen d'una ocupabilitat creixent, un fet que queda reflectit en l'elevat volum d'ofertes de feina destinades a titulats d'FP, que és del 42,4% a tot Espanya, dos de cada tres llocs de treball de la pròxima dècada seran per a tècnics de formació professional. Catalunya és la comunitat que més demanda fa de candidats amb estudis d'FP, en concret, al llarg del 2018, genera una de cada quatre ofertes laborals amb aquest requisit. En el repartiment de l'oferta de feina per sectors d'activitat de les empreses, l'industrial, amb un 11,1%, encapçala la llista, seguit dels d'hostaleria i turisme, amb un 9,3% de l'oferta, i informàtica, que baixa a la tercera posició amb un 6,6%. Quant a les àrees funcionals de tota empresa, la de producció encapçala la generació d'ofertes de feina, amb xifres superiors al 26% del total de les ofertes adreçades a FP. La segueixen les àrees comercial i de vendes, tecnologies de la informació, auxiliars administratius i secretariat. Entre les quatre es reparteixen el 73,3% del conjunt de l'oferta per als titulats d'FP. Ha augmentat el nombre d'FP a distancia, i cada vegada més, hi té un paper clau de tota l'oferta que s'ofereix, per la qual van optar uns 70.000 estudiants a l'Estat espanyol el curs 2016-2017. Parlem amb Ignasi Buyreu, director d'UOC-X.

