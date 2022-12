Els títols de TMB i la resta de transports integrats seguiran rebaixats al 50 % el 2023

Es mantenen les tarifes de TMB el 2023 rebaixades, igual que durant l’últim trimestre del 2022. Els viatgers que utilitzin els títols de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) o qualsevol de la resta de transports integrats podran beneficiar-se de la rebaixa del 50 % dels abonaments més enllà del 31 de desembre. En queda fora la T-Casual que, en no rebre ara per ara el descompte de l’ATM, tampoc no rebrà la de l’Estat i, per tant, aquest títol seguirà costant 11,35 €, en espera de possibles canvis abans no acabi l’any.

Això, després que el Govern espanyol hagi confirmat que mantindrà l’aportació per abaratir un 30 %els transports autonòmics i locals sempre que les administracions autonòmiques i locals mantinguin el descompte del 20 %. Aquest és el cas de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que va anunciar la decisió de seguir contribuint amb el 20 %restant. Això, per tant, dona com a resultat que la mesura es mantindrà.

Un descompte a dues bandes

Després que el Govern espanyol anunciés que perllongarà la gratuïtat de Renfe durant el 2023, faltava saber si també es mantindria la rebaixa a meitat de preu dels transports autonòmics i locals, un descompte que fins ara ha estat possible perquè l’Estat n’ha aportat el 30 % i l’Autoritat del Transport Metropolità, el 20 % restant.

Aportacions dins l’ATM

Del 20 % que aporta l’Autoritat del Transport Metropolità per als descomptes dels abonaments integrats, la Generalitat se’n fa càrrec d’un 51 %; l’Ajuntament de Barcelona, d’un 25 % i l’Àrea Metropolitana, del 24 % restant. Aquests són, si més no, els percentatges habituals que estan establerts, tot i que cal que el Consell d’Administració de l’ATM els aprovi quan es liquidi tot el període econòmic.