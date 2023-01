Els taxistes tornen a bloquejar Barcelona i anuncien una aturada total de quatre dies

Uns 2.000 taxistes s'han manifestat aquest dimarts a Barcelona contra les plataformes VTC, com Bolt i Uber, i multinacionals com Free Now, a qui acusen de voler alterar els preus regulats.

Després de la mobilització han convocat una a aturada total de quatre dies a final de mes, coincidint amb el congrés audiovisual ISE, que es farà a Fira Gran Via entre el 31 de gener i el 3 de febrer.

La protesta, convocada perÉlite Taxi, ha estat una marxa lenta que ha bloquejat durant dues hores la circulació a plaça Espanya, Gran Via, Balmes, Pelai i plaça Catalunya. Entre altres mesures, els taxistes demanen reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè fixi els preus del sector. Si finalment Aragonès no s'acaba reunint amb ells, Élite Taxi amenaça amb més mobilitzacions durant el congrés audiovisual ISE, on s'esperen unes 50.000 persones.

El portaveu de l'entitat, denuncia també que l'empresa Free Now "s'inventa suplements que només són al seu cap", referint-se als 80 cèntims que l'empresa aplica com a càrrec de servei.