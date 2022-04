Els supermercats podran limitar la compra de productes per evitar l'acaparament

Les associcacions de consumidors han mostrat el seu rebuig a la nova llei de comerç minorista publicada el dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat, i que permet limitar la venda de productes quan existeixen circunstàncies extraordinàries o de força major que ho justifiquin. Parlem sobre aquesta norma amb FACUA, i parlem amb el seu portaveu, Rubén Sánchez, que ens diu que: “Esta modificación de la ley es una fórmula disparatada para permitir a los comerciantes que dedican si quieren limitar el número de productos que nos venden y a la vez especular. Esto ya ha ocurrido en España, con el aceite de girasol, por ejemplo. Se han colocado carteles diciendo que te puedes llevar como máximo 5 litros, y a la vez el precio se había duplicado o incluso triplicado respecto al año pasado. Esta ley está diciendo que si ellos condiran, repito, ellos, no el gobierno, si ellos consideran, los empresarios, que hay riesgo, que estamos en una situación extraordinaria, que si una guerra, que si una huelga... todo eso puede provocar mas especulación, más subidas, que la gente compre lo que no necesita, que acapare lo que piense que se puede agotar... y no nos parece lo más oportuno. Lo ideal sería que el gobierno haga comprobaciones, y que diga, a tal o cual provincia, si se puede hacer en concreto con algún producto porque hay riesgo real de desabastecimiento. Pero si es la superficie comercial la que decide, pues lo puede hacer alegremente como fórmula para subir el precio. No sabemos lo que va a ocurrir en el mercado, pero creemos que estas fórmulas deberían estar reguladas por el gobierno.Obviamente estas modificaciones de la ley se hacen sin preguntar ni consultar a las organizaciones de consumidores, pese a que nosotros ya habíamos contestado antes de que nos preguntaran por que hemos denunciado a 10 cadenas de supermercados a hipermercados. No nos han querido prestar atención, más bien al contrario. Todo el mundo decía que no había desabastecimiento, es lo que nos decían las propias patronales, pero al tiempo que decían esto se estaba limitando la compra de algunos productos y se estaban subiendo mucho los precios.