Els Sindicats de Professors, contraris als protocols aplicats a les escoles

El Departament d'Educació s'ha mostrat optimista, tot i l'allau de baixes per Covid en el professorat durant el retorn a les aules després de Nadal: “De totes les baixes que hem cobert, la franja majoritària és de curta durada. Això ens dona una visió optimista en el sentit que aquesta setmana vinent recuperarem efectius”. Aquestes són paraules de la directora general de professorat i centres educatius públics, la senyora Dolors Cullell. Però volem saber què en pensen des del sindicat de professors. Yolanda Segura és la portaveu nacional d'USTEC, que ens diu: “No entenem perquè es té aquesta visió optimista. Creiem que és una postura política per quedar bé, però no és el que estem vivint als centres educatius. Clar que millorarem, això està claríssims, aquesta situació no la viurem sempre, però no entenem com hem arribat a aquesta situació que es podria haver evitat si s'haguèssin fet totes les mesures preventives. Era un acte de responsabilitat, era un acte de protecció i de seguretat cap al personal dels centres. El que tenim és un veritable tsunami. Nosaltres considerem una irresponsabilitat i una inconsciència aplicar un nou protocol amb el que tenim a sobre. Teníem un alt índex de positius, un alt porcentatge de baixes laborals, i era evident que això es traslladaria als centres educatius. No s'entèn que no es fes res, i que a sobre es compliquin més les gestions aplicant uns nous protocols que el que fa és tornar boja a la comunitat educativa. Ni els centres han tingut temps d'aplicar aquests canvis, ni les famílies entenen res. A més són protocols confusos, i tot això ha provocat que el virus s'hagi pogut escampar amb més alegria, li hem donat un camp més ampli de propagació, ha dificultat la gestió d'aquests casos, i tot plegat ens sembla una bogeria”