Els psicòlegs alerten de la possibilitat d'agorafòbia entre la població arran del confinament

Ara toca anar recuperant la vida que vam deixar confinada: sortir al carrer, veure els amics, agafar l'autobús… Alguns nens i joves «s'han connectat» virtualment amb videojocs i amb amics; s'han acostumat a viure tancats i els està costant sortir. Hi ha gent gran que és molt conscient de la seva vulnerabilitat i que ara viu amb por.

Es detecten casos d'ansietat, angoixa i agorafòbia o, al contrari, gent que viu sense cap prudència. Cada persona és un món, però els psicòlegs recomanen parar un moment i fer una reflexió sobre què ens ha passat i què continua passant.

"possiblement parlar d'agorafobia és una mica exagerat, però si és cert que existeixen persones que després del confinament tenen pors" explica José Ramón Ubieto, professor col.laborador de psicologia de la UOC.

Aquesta pandèmia ha tingut efectes molt diferents segons l'edat. També a l'hora de viure-la, les persones s'hi han enfrontat de manera diferent: "la gent gran ha estat disciplinada, ha fet un esforç per seguir el confinament. Han patit soledat (especialment els que no se'n surten amb les noves tecnologies, com ara mòbils, tauletes, videotrucades, etc.); han viscut el confinament amb tristesa i enyorança, però amb resignació"

Pel que fa als infants existeixen dues distincions de com s'ha viscut aquesta situació, tant de confinament com de desconfinament.

Hi ha qui ha necessitat suport emocional durant el confinament, fet que s'ha manifestat en trastorns de conducta i malsons. N'hi ha d'altres que al principi ho suportaven força bé i que, justament a l'hora de tornar a una certa normalitat, estan més neguitosos. Molts d'ells s'han connectat més del que ja és habitual a les xarxes socials i als videojocs i, ara que han de sortir, els està costant molt. Han tingut una falsa sensació d'estar connectats amb els seus iguals i ara tenen dificultats per tornar-se a relacionar presencialment.

No hem d'oblidar que poden sortir però amb moltes precaucions, i això els torna a fer present que el virus encara és entre nosaltres. Ara és quan tenen realment la percepció del perill; potser abans no n'havien estat plenament conscients. Això passa majoritàriament amb els nens més petits. I és ara quan surten els símptomes d'ansietat, les agorafòbies i les pors en general.

Per contra, els adolescents «s'han abocat a sortir al carrer amb la necessitat de trobar-se amb els amics i realment no tenen consciència de la situació, de manera que s'estan posant en perill. No respecten la distància de seguretat, entre altres incompliments».

La gent jove, tot i que potser també ha tingut por, «oblida més ràpidament que la gent gran. Això es veu pel risc a què ja s'estan exposant. La gent gran observa les mesures i s'exposa menys, per una banda, perquè la seva salut és més precària i, per l'altra, perquè la seva vivència d'aquesta pandèmia és diferent: han perdut amics de la seva edat, familiars… Els dèiem que eren població de risc i la realitat ho ha demostrat. Els mitjans de comunicació i les estadístiques han fet la seva feina explicant-ho». Les persones més grans segueixen les notícies a la premsa o miren els informatius, segurament més que no pas els més joves.