Els projectes finançats per Mans Unides van donar suport directament a més d'un milió i mig de persones

Mans Unides publica la seva Memòria Institucional en la qual rendeix comptes del treball realitzat en 2019 en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la sensibilització.

L'any passat va recaptar un total de 43.237.328 €, fons que van provenir en un 88,1% de fonts privades, principalment d'aportacions dels 72.824 socis i col·laboradors de l'ONG i de col·lectes realitzades en parròquies i entitats religioses. Ricardo Loy, secretari general de Mans Unides, destaca aquest finançament eminentment privat, la qual cosa «assegura la independència de l'ONG i ens permet dedicar el 90% dels fons als fins de sensibilització i cooperació al desenvolupament», assegura.

L'ONG de desenvolupament de l'Església catòlica a Espanya va aprovar 540 nous projectes per un valor de 36.132.624,06 € que, al costat dels iniciats en anys anteriors, van superar els 900 projectes en marxa a 57 països d'Àfrica, Àsia i Amèrica. Aquestes iniciatives, empreses per prop de 500 organitzacions locals, van fer costat directament a 1.556.957 persones en la millora de les seves condicions de vida, a les quals se sumen sis milions més secundades de manera indirecta.

Enfocament de drets i suport a les dones

Mans Unides va commemorar el 2019 el seu 60 aniversari i ho va fer amb una campanya anual que denunciava la situació de pobresa i desigualtat que enfronten bona part de les dones als països del Sud.

En paraules de Clara Pardo, presidenta de Mans Unides, «les sis dècades de treball als països més empobrits d'Àfrica, Àsia i Amèrica ens han deixat una lliçó molt clara: fomentar la igualtat de drets entre homes i dones no sols és el moralment correcte, sinó una de les vies més importants per a impulsar el desenvolupament social i la construcció d'un món més just i sostenible».

El suport a les dones és una línia transversal en totes les iniciatives de desenvolupament secundades per Mans Unides i va ser l'àmbit d'actuació específic en 69 projectes de l'àrea d'intervenció «drets de les dones i equitat». Així mateix, els àmbits més secundats van ser el de «educació», amb 172 projectes, i el de «alimentació i mitjans de vida», amb 103, seguits del de «salut» (73), «drets humans i societat civil» (65), «aigua i sanejament» (36) i «medi ambient i canvi climàtic» (22).

«Concebem el desenvolupament des d'una perspectiva integral –afirma Ricardo Loy, secretari general de Mans Unides–, centrat en la persona i amb un enfocament de drets pel qual promovem no sols l'accés a béns i serveis, sinó la participació activa de totes les persones i agents implicats».

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, sobre les actuacions presents i futures de Mans Unides. (AUDIO)